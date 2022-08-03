Wink
Аномалия

Аномалия (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Аномалия
Приключения, Детектив91 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Приключения юных авантюристов Коли и Вари, любителей природы и рыбалки. Посмотрев видео одного рыболова, хвастающегося огромным окунем, дети решают найти и посетить чудо-озеро с рыбами-гигантами.

Россия
Семейный, Приключения, Фэнтези, Детектив
SD
91 мин / 01:31

4.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Аномалия»