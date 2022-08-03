Аномалия (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Аномалия
Приключения, Детектив91 мин6+
О фильме
Приключения юных авантюристов Коли и Вари, любителей природы и рыбалки. Посмотрев видео одного рыболова, хвастающегося огромным окунем, дети решают найти и посетить чудо-озеро с рыбами-гигантами.
СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Приключения, Фэнтези, Детектив
КачествоSD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ВЧРежиссёр
Василий
Чигинский
- ДМАктёр
Даниил
Меркулов
- АААктриса
Александра
Абрамейцева
- Актёр
Даниил
Белых
- Актёр
Петар
Зекавица
- ЕГАктриса
Елена
Головизина
- Актриса
Мария
Шумакова
- ПСАктёр
Петр
Ступин
- ЕДАктёр
Евгений
Данчевский
- СТАктриса
Светлана
Тормахова
- СМАктёр
Сергей
Медведев
- ВАПродюсер
Виктор
Алисов
- ГМПродюсер
Геннадий
Меркулов
- ВЧПродюсер
Василий
Чигинский
- АБПродюсер
Александр
Батынков
- КСМонтажёр
Карина
Салтыкова
- ВЛОператор
Вячеслав
Лазарев