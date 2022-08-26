Аннетт
Wink
Фильмы
Аннетт

Аннетт (фильм, 2020) смотреть онлайн

5.82020, Annette
Мюзикл, Драма134 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Музыкальная мелодрама с Адамом Драйвером и Марион Котийяр, за которую Леоса Каракса наградили призом за лучшую режиссуру в Каннах. Энн – оперная певица, чье прекрасное сопрано привлекает зрителей и поражает критиков. Генри – грубоватый стендап-комик, выступления которого наполнены нигилизмом и самокопанием. Их отношения непросты, но все же они женятся и заводят дочь – маленькую Аннетт, которая наследует талант своей матери. По мере того, как карьера Анны идет на взлет, а популярность Генри угасает, он все больше погружается в пучины саморазрушения. Как будут развиваться отношения Энн и Генри расскажет фильм 2020 года «Аннетт», который можно посмотреть онлайн на Wink.

Страна
Франция, Германия, Беларусь, Япония, Швейцария, Мексика
Жанр
Мюзикл, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
134 мин / 02:14

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Аннетт»