Аннетт (фильм, 2020) смотреть онлайн
5.82020, Annette
Мюзикл, Драма134 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Музыкальная мелодрама с Адамом Драйвером и Марион Котийяр, за которую Леоса Каракса наградили призом за лучшую режиссуру в Каннах. Энн – оперная певица, чье прекрасное сопрано привлекает зрителей и поражает критиков. Генри – грубоватый стендап-комик, выступления которого наполнены нигилизмом и самокопанием. Их отношения непросты, но все же они женятся и заводят дочь – маленькую Аннетт, которая наследует талант своей матери. По мере того, как карьера Анны идет на взлет, а популярность Генри угасает, он все больше погружается в пучины саморазрушения. Как будут развиваться отношения Энн и Генри расскажет фильм 2020 года «Аннетт», который можно посмотреть онлайн на Wink.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЛКРежиссёр
Леос
Каракс
- Актёр
Адам
Драйвер
- Актриса
Марион
Котийяр
- СХАктёр
Саймон
Хелберг
- ААктриса
Анжель
- КМАктриса
Кико
Мидзухара
- НДАктриса
Натали
Джексон Мендоса
- НЛАктриса
Наталия
Лафуркад
- СБАктриса
Синай
Бавурхе
- ФГАктриса
Франциска
Громанн
- РМСценарист
Рон
Мэйл
- РМСценарист
Расселл
Мэйл
- ШЖПродюсер
Шарль
Жилибер
- ПУПродюсер
Пол-Доминик
Уин Вакаразинту
- Продюсер
Адам
Драйвер
- СБАктёр дубляжа
Станислав
Беляев
- ГШАктриса дубляжа
Гузель
Шарипова
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- МГАктриса дубляжа
Мария
Гаврилина
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- ПШХудожница
Паскалин
Шаванн
- НКМонтажёр
Нелли
Кветье
- КШОператор
Каролин
Шампетье
- РМКомпозитор
Рон
Мэйл
- РМКомпозитор
Расселл
Мэйл