Аннетт (фильм, 2020) смотреть онлайн

Музыкальная мелодрама с Адамом Драйвером и Марион Котийяр, за которую Леоса Каракса наградили призом за лучшую режиссуру в Каннах. Энн – оперная певица, чье прекрасное сопрано привлекает зрителей и поражает критиков. Генри – грубоватый стендап-комик, выступления которого наполнены нигилизмом и самокопанием. Их отношения непросты, но все же они женятся и заводят дочь – маленькую Аннетт, которая наследует талант своей матери. По мере того, как карьера Анны идет на взлет, а популярность Генри угасает, он все больше погружается в пучины саморазрушения. Как будут развиваться отношения Энн и Генри расскажет фильм 2020 года «Аннетт», который можно посмотреть онлайн на Wink.

