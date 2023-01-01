Анна Каренина (фильм, 1997) смотреть онлайн

Сюжет

Замужняя дама без памяти влюбляется в статного офицера, и ее жизнь рушится на глазах у высшего света. Лощеная экранизация бессмертного романа Толстого с Софи Марсо и Шоном Бином, полностью снятая в России.



Конец XIX века. Жена высокопоставленного чиновника Анна Каренина едет в Москву, где встречает Алексея Вронского, офицера из «золотой молодежи» Петербурга. Эта встреча становится для нее роковой, ведь вскоре между ними возникает бурный роман. Ради головокружительной любви, которую она с тревогой впустила в свою скучную жизнь, Анна готова разойтись с мужем и пойти против общественного мнения. Но опозоренный изменой Каренин наотрез отказывает ей в разводе и забирает сына. Этот удар Анна переносит тяжело. Сплетни и осуждение в свете доводят ее до последней черты. Новость о том, что Вронский думает отправиться на войну, забирает у нее и без того хрупкую надежду на счастье.



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