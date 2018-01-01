Wink
Фильмы
Анатомия убийств
Актёры и съёмочная группа фильма «Анатомия убийств»

Актёры и съёмочная группа фильма «Анатомия убийств»

Режиссёры

Дени Деркур

Дени Деркур

Denis Dercourt
Режиссёр

Актёры

Ю Ён-сок

Ю Ён-сок

Yoo Yeon-seok
АктёрPark Jin-ho
Ольга Куриленко

Ольга Куриленко

АктрисаAlice Launey
Е Джи-вон

Е Джи-вон

Ye Ji-won
АктрисаLee Mi-sook
Чхве Му-сон

Чхве Му-сон

Choi Moo-seong
АктёрJeon Dal-chaek
Ли Сын-джун

Ли Сын-джун

Lee Seung-joon
АктёрDoctor Lee
Сон Джи-ру

Сон Джи-ру

Seong Ji-roo
АктёрJae-yong
Пак Со-и

Пак Со-и

Park So-yi
АктрисаYoon-ah
Анупам Трипати

Анупам Трипати

Anupam Tripathi
АктёрIndonesian
Пак Су-ён

Пак Су-ён

Park Soo-yeong
АктёрDoctor Oh
Майкл К. Ли

Майкл К. Ли

Michael K. Lee
АктёрHenry's father

Сценаристы

Дени Деркур

Дени Деркур

Denis Dercourt
Сценарист
Питер Мэй

Питер Мэй

Peter May
Сценарист

Продюсеры

Нам Юн-сок

Нам Юн-сок

Nam Yoon-seok
Продюсер

Актёры дубляжа

Иван Чабан

Иван Чабан

Актёр дубляжа
Анна Слынько

Анна Слынько

Актриса дубляжа
Полина Войченко

Полина Войченко

Актриса дубляжа
Александр Фенин

Александр Фенин

Актёр дубляжа
Артем Бордовский

Артем Бордовский

Актёр дубляжа