Анатомия убийств (фильм, 2021) смотреть онлайн

Судмедэксперт Элис приезжает в Сеул на научную конференцию, чтобы представить инновационный метод восстановления останков, но оказывается втянута в расследование убийства, связанное с синдикатом по торговле органами. Чтобы помочь местному детективу, Элис придeтся побороть собственные страхи. Время уходит, а список жертв вот-вот пополнится.

