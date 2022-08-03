Анатомия убийств (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Судмедэксперт Элис приезжает в Сеул на научную конференцию, чтобы представить инновационный метод восстановления останков, но оказывается втянута в расследование убийства, связанное с синдикатом по торговле органами. Чтобы помочь местному детективу, Элис придeтся побороть собственные страхи. Время уходит, а список жертв вот-вот пополнится.
СтранаЮжная Корея, Франция
ЖанрКриминал, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ДДРежиссёр
Дени
Деркур
- ЮЁАктёр
Ю
Ён-сок
- Актриса
Ольга
Куриленко
- Актриса
Е
Джи-вон
- ЧМАктёр
Чхве
Му-сон
- ЛСАктёр
Ли
Сын-джун
- СДАктёр
Сон
Джи-ру
- ПСАктриса
Пак
Со-и
- АТАктёр
Анупам
Трипати
- ПСАктёр
Пак
Су-ён
- МКАктёр
Майкл
К. Ли
- ДДСценарист
Дени
Деркур
- ПМСценарист
Питер
Мэй
- НЮПродюсер
Нам
Юн-сок
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- АСАктриса дубляжа
Анна
Слынько
- ПВАктриса дубляжа
Полина
Войченко
- АФАктёр дубляжа
Александр
Фенин
- АБАктёр дубляжа
Артем
Бордовский