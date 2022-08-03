Анатомия убийств
Wink
Фильмы
Анатомия убийств
7.42021, Vanishing
Детектив, Триллер83 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Анатомия убийств (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Судмедэксперт Элис приезжает в Сеул на научную конференцию, чтобы представить инновационный метод восстановления останков, но оказывается втянута в расследование убийства, связанное с синдикатом по торговле органами. Чтобы помочь местному детективу, Элис придeтся побороть собственные страхи. Время уходит, а список жертв вот-вот пополнится.

Страна
Южная Корея, Франция
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Анатомия убийств»