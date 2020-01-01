Аммонит (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
1840-е. Прославленная охотница за ископаемыми Мэри Эннинг знакомится с девушкой Шарлоттой, отправленной к морю в оздоровительных целях. Между двумя женщинами складываются эмоциональные отношения, которые навсегда измен�ят их жизнь.
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Информация
СтранаСША, Австралия, Великобритания
КачествоFull HD, SD
ЖанрыДрамы, Мелодрамы
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ФЛРежиссёр
Френсис
Ли
- СУАктриса
Сара
Уайт
- ЛТАктёр
Лайам
Томас
- СПАктёр
Сэм
Паркс
- Актриса
Кейт
Уинслет
- Актриса
Джемма
Джонс
- Актриса
Фиона
Шоу
- КРАктриса
Клэр
Рашбрук
- Актёр
Алек
Секаряну
- ДМАктёр
Джеймс
МакАрдл
- СРАктриса
Сирша
Ронан
- ФЛСценарист
Френсис
Ли
- МБПродюсер
Мэри
Бурк
- ЭКПродюсер
Эйн
Каннинг
- ФКПродюсер
Фодла
Кронин О’Рейли
- РФХудожник
Ричард
Филд
- МОХудожник
Майкл
О’Коннор
- СФОператор
Стефан
Фонтен
- ФБКомпозитор
Фолькер
Бертельман
- ДОКомпозитор
Дастин
О’Хэллоран