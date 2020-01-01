Аммонит (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

1840-е. Прославленная охотница за ископаемыми Мэри Эннинг знакомится с девушкой Шарлоттой, отправленной к морю в оздоровительных целях. Между двумя женщинами складываются эмоциональные отношения, которые навсегда измен�ят их жизнь.



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