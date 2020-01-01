Аммонит
Wink
Фильмы
Аммонит
7.92020, Ammonite
Драмы, Мелодрамы112 мин18+

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Аммонит (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

1840-е. Прославленная охотница за ископаемыми Мэри Эннинг знакомится с девушкой Шарлоттой, отправленной к морю в оздоровительных целях. Между двумя женщинами складываются эмоциональные отношения, которые навсегда изменят их жизнь.

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Информация

Страна
США, Австралия, Великобритания
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Аммонит»

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