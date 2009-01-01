Американский первоцвет (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
6.32009, American Cowslip
Комедии102 мин18+
Сюжет
В небольшом городке в Калифорнийской пустыне живет наркоман Этан Инглебринк, который одержим своим садом. Он пытается вырастить редкий цветок - «американский первоцвет», но у него нет денег чтоб заплатить за аренду земли и надо еще найти денег на наркотики. Тогда он решается сыграть в покер с призовым фондом 10 000 и как всегда дело не обходится без женщины и опасностей...
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
4.8 IMDb
- МДРежиссёр
Марк
Дэвид
- РДАктёр
Ронни
Джин Блевинс
- Актриса
Дайан
Лэдд
- Актёр
Рип
Торн
- Актриса
Клорис
Личмен
- Актёр
Вэл
Килмер
- ПФАктёр
Питер
Фальк
- Актёр
Брюс
Дерн
- ПБАктриса
Присцилла
Барнс
- ХРАктриса
Ханна
Р. Холл
- БКАктёр
Блейк
Кларк
- РДСценарист
Ронни
Джин Блевинс
- МДСценарист
Марк
Дэвид
- КМСценарист
Кристофер
Моррисон
- МДПродюсер
Марк
Дэвид
- ТХПродюсер
Тони
Хьюитт
- РДПродюсер
Ронни
Джин Блевинс
- ПТХудожник
Питер
Тахо
- МДМонтажёр
Марк
Дэвид
- ДЛМонтажёр
Джонатан
Лукас
- МДОператор
Марк
Дэвид
- МДКомпозитор
Марк
Дэвид