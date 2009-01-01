Американский первоцвет (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В небольшом городке в Калифорнийской пустыне живет наркоман Этан Инглебринк, который одержим своим садом. Он пытается вырастить редкий цветок - «американский первоцвет», но у него нет денег чтоб заплатить за аренду земли и надо еще найти денег на наркотики. Тогда он решается сыграть в покер с призовым фондом 10 000 и как всегда дело не обходится без женщины и опасностей...



Американский первоцвет смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.