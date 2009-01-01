Американский первоцвет
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Американский первоцвет

Американский первоцвет (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

6.32009, American Cowslip
Комедии102 мин18+

Сюжет

В небольшом городке в Калифорнийской пустыне живет наркоман Этан Инглебринк, который одержим своим садом. Он пытается вырастить редкий цветок - «американский первоцвет», но у него нет денег чтоб заплатить за аренду земли и надо еще найти денег на наркотики. Тогда он решается сыграть в покер с призовым фондом 10 000 и как всегда дело не обходится без женщины и опасностей...

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Американский первоцвет»

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