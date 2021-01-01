7.92021, American Traitor: The Trial of Axis Sally
Драмы104 мин18+
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Американская предательница (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
История печально известной американской актрисы Милдред Гилларс, вошедшей в историю как «голос нацистской пропаганды». В центре сюжета – судебный процесс над Гилларс, в ходе которого раскрываются детали еe биографии и мотивы еe поступков. Как отчаявшаяся добиться успеха в США актриса стала звездой немецкого радио? Как из ведущей развлекательных программ она превратилась в рупор пропаганды? Была ли Гилларс расчетливой и беспринципной или стала жертвой чудовищного прессинга?
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.7 IMDb
- МПРежиссёр
Майкл
Полиш
- МУАктриса
Медоу
Уильямс
- Актёр
Аль
Пачино
- КНАктёр
Карстен
Нёргор
- СТАктёр
Свен
Теммел
- Актёр
Митч
Пиледжи
- СУАктёр
Сьюэлл
Уитни
- Актёр
Томас
Кречман
- МПСценарист
Майкл
Полиш
- ВОСценарист
Вэнс
Оуэн
- Продюсер
Рэндолл
Эмметт
- ДФПродюсер
Джордж
Фурла
- ВОПродюсер
Вэнс
Оуэн
- ЛРПродюсер
Луильо
Руис
- ХМХудожница
Хулия
Мишель Сантьяго
- РММонтажёр
Рауль
Марчанд Санчес