Американская предательница
Wink
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Американская предательница
7.92021, American Traitor: The Trial of Axis Sally
Драмы104 мин18+

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Американская предательница (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

История печально известной американской актрисы Милдред Гилларс, вошедшей в историю как «голос нацистской пропаганды». В центре сюжета – судебный процесс над Гилларс, в ходе которого раскрываются детали еe биографии и мотивы еe поступков. Как отчаявшаяся добиться успеха в США актриса стала звездой немецкого радио? Как из ведущей развлекательных программ она превратилась в рупор пропаганды? Была ли Гилларс расчетливой и беспринципной или стала жертвой чудовищного прессинга?

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.7 IMDb