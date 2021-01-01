Американская предательница (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

История печально известной американской актрисы Милдред Гилларс, вошедшей в историю как «голос нацистской пропаганды». В центре сюжета – судебный процесс над Гилларс, в ходе которого раскрываются детали еe биографии и мотивы еe поступков. Как отчаявшаяся добиться успеха в США актриса стала звездой немецкого радио? Как из ведущей развлекательных программ она превратилась в рупор пропаганды? Была ли Гилларс расчетливой и беспринципной или стала жертвой чудовищного прессинга?



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