Фильм Аладдин (2019)
Ремейк культового диснеевского мультфильма от Гая Ричи о воришке с волшебной лампой, мечтающем жениться на принцессе. В роли Джинна — неподражаемый Уилл Смит. Аладдин вместе со своим верным помощником обезьянкой Абу пытается не умереть от голода в восточном городе Аграба. Однажды на базаре он знакомится с прекрасной девушкой, которая на самом деле оказывается сбежавшей из дворца принцессой Жасмин. Чтобы добиться руки красавицы, Аладдин соглашается на опасное задание визиря Джафара — попасть в пещеру чудес и добыть старинную лампу. Однако юноша случайно трет волшебную вещь и вызволяет Джинна, заточенного на тысячу лет в этом сосуде. Он обещает исполнить три заветных желания Аладдина, но молодой человек хочет лишь одного — завоевать сердце принцессы Жасмин. Какие приключения ждут Джинна и его хозяина, узнаете в красивой семейной сказке «Аладдин» — фильм 2019 года можно смотреть онлайн на нашем видеосервисе Wink прямо сейчас!
СтранаСША
ЖанрСемейный, Мюзикл, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время170 мин / 02:50
