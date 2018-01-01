Аист (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно

Поучительная история, показывающая, как важно совершать добрые дела, была выпущена на студии «Союзмультфильм» в 1956 году. В ауле от жадного купца никому не было житья, особенно беднякам, даже за воду он требовал платы. У героя мультфильма, бедного крестьянина, нечем было расплатиться за воду, и тогда богач перекрыл ему родник. Но даже это обстоятельство не остудило доброе сердце человека, и он отдал последнюю каплю воды раненому аисту. ..



