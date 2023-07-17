7.62022, Assailant
Триллер, Приключения92 мин18+
Жестокий маньяк преследует семейную пару на Карибах. Триллер с Каспером Ван Дином
Агрессор (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Каспер Ван Дин играет маньяка, который терроризирует семейную пару, приехавшую на Карибы в попытках спасти свои отношения. Джейсон и Зои когда-то вместе владели туристическим бизнесом, пока компания не перестала существовать после неудачной инвестиции. С тех пор Джейсон постоянно работает, что сильно испортило его отношения с женой. Чтобы спасти брак, они отправляются на остров Невис в Карибском море, где когда-то провели незабываемый медовый месяц. Там они знакомятся с Майклом — мужчиной с боевой подготовкой и извращенными представлениями о справедливости, которые он навязывает с помощью насилия. Теперь отдых Джейсона и Зои грозит превратиться в кошмар.
СтранаВеликобритания
ЖанрБоевик, Приключения, Триллер
КачествоFull HD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ТПРежиссёр
Том
Пэйтон
- ПДАктриса
Поппи
Делевинь
- ЧМАктёр
Чед
Майкл Коллинз
- КВАктёр
Каспер
Ван Дин
- Актёр
Джефф
Фэйи
- ДБАктриса
Даниэль
Браун
- СКАктёр
Спенсер
Коллингс
- ФКАктёр
Фрэнк
Корби
- УКАктёр
Уинстон
Крук
- УКАктёр
Уинстон
Крук
- АДАктриса
Анджела
Диксон
- ТПСценарист
Том
Пэйтон
- ФМПродюсер
Филиппе
Мартинес
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- КГХудожник
Кэйси
Гранада
- ДБОператор
Джордж
Берт
- МСКомпозитор
Макс
Суэйри