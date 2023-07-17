Агрессор
Wink
Фильмы
Агрессор
7.62022, Assailant
Триллер, Приключения92 мин18+
Жестокий маньяк преследует семейную пару на Карибах. Триллер с Каспером Ван Дином

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О фильме

Каспер Ван Дин играет маньяка, который терроризирует семейную пару, приехавшую на Карибы в попытках спасти свои отношения. Джейсон и Зои когда-то вместе владели туристическим бизнесом, пока компания не перестала существовать после неудачной инвестиции. С тех пор Джейсон постоянно работает, что сильно испортило его отношения с женой. Чтобы спасти брак, они отправляются на остров Невис в Карибском море, где когда-то провели незабываемый медовый месяц. Там они знакомятся с Майклом — мужчиной с боевой подготовкой и извращенными представлениями о справедливости, которые он навязывает с помощью насилия. Теперь отдых Джейсона и Зои грозит превратиться в кошмар.

Страна
Великобритания
Жанр
Боевик, Приключения, Триллер
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Агрессор»