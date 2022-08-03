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Агора

Агора (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Agora
Драма, Исторический121 мин18+

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О фильме

Египет, рубеж пятого века нашей эры. Гипатия — дочь директора Александрийской библиотеки, в которой собрана вся мудрость мира — любит двух мужчин: раба Давуса и политика Ореса. Предпочитая мирской суете занятия философией и астрономией, она держится в стороне от межрелигиозной розни, разжигаемой христианскими фундаменталистами. И, в конечном итоге, становится их жертвой.

Страна
США, Испания, Болгария
Жанр
Исторический, Драма, Биография
Качество
SD
Время
121 мин / 02:01

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Агора»