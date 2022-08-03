Египет, рубеж пятого века нашей эры. Гипатия — дочь директора Александрийской библиотеки, в которой собрана вся мудрость мира — любит двух мужчин: раба Давуса и политика Ореса. Предпочитая мирской суете занятия философией и астрономией, она держится в стороне от межрелигиозной розни, разжигаемой христианскими фундаменталистами. И, в конечном итоге, становится их жертвой.

