Агора (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Agora
Драма, Исторический121 мин18+
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О фильме
Египет, рубеж пятого века нашей эры. Гипатия — дочь директора Александрийской библиотеки, в которой собрана вся мудрость мира — любит двух мужчин: раба Давуса и политика Ореса. Предпочитая мирской суете занятия философией и астрономией, она держится в стороне от межрелигиозной розни, разжигаемой христианскими фундаменталистами. И, в конечном итоге, становится их жертвой.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ААРежиссёр
Алехандро
Аменабар
- Актриса
Рэйчел
Вайс
- Актёр
Макс
Мингелла
- Актёр
Оскар
Айзек
- АБАктёр
Ашраф
Бархом
- МЛАктёр
Микаэль
Лонсдаль
- РЭАктёр
Руперт
Эванс
- ХЭАктёр
Хомаюн
Эршади
- ССАктёр
Сами
Самир
- РДАктёр
Ричард
Дерден
- ОМАктёр
Омар
Мустафа
- ААСценарист
Алехандро
Аменабар
- МХСценарист
Матео
Хиль
- ААПродюсер
Альваро
Аугустин
- ФБПродюсер
Фернандо
Бовайра
- СдПродюсер
Симон
де Сантьяго
- ХЛПродюсер
Хосе
Луис Эсколар
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Ярославцев
- СКХудожник
Стюарт
Кернс
- ФУХудожник
Фрэнк
Уолш
- ГПХудожница
Габриэлла
Пескуччи
- ЛДХудожник
Ларри
Диас
- НРМонтажёр
Начо
Руис Капильяс
- ШХОператор
Шави
Хименес
- ДМКомпозитор
Дарио
Марианелли