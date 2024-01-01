Фильм Агния
О фильме
Своенравная печница Агния живет на Крайнем Севере в аварийном доме, ловит рыбу в проруби и в одиночку растит сына. Сезонная работа не позволяет ей накопить денег на новое жилье, а глава местной администрации Борис не торопится расселять остро нуждающихся в этом людей. Согласившись на предложение Бориса выложить печь, Агния использует его для достижения своей главной цели — поскорее переехать в долгожданную жилплощадь. И справляется она с этой задачей весьма нетривиальным способом.
Агния покупка билетов в кино онлайн
Рейтинг
- ПСРежиссёр
Павла
Стратулат
- Актриса
Евгения
Громова
- Актёр
Сергей
Гилев
- АВАктриса
Александра
Виноградова
- АБАктриса
Александра
Бабаскина
- НБАктёр
Нил
Бугаев
- Актёр
Михаил
Тройник
- ВЛАктёр
Владимир
Литышев
- ПССценарист
Павла
Стратулат
- Продюсер
Сабина
Еремеева
- Продюсер
Дмитрий
Литвинов
- ЮТХудожница
Юлия
Тимофеева
- СГХудожница
Светлана
Грибанова
- НКМонтажёр
Наталья
Кучеренко
- ДАКомпозитор
Денис
Антонов