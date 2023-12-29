Агент Три нуля
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Агент Три нуля
7.12019, Su ren te gong
Комедия, Боевик107 мин18+
Блогера-экстремала вербует Тайный рыцарский орден. Китайский комедийный боевик с Миллой Йовович

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Агент Три нуля (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Китайский комедийный боевик с камео Миллы Йовович о видеоблогере, который случайно попадает в логово к террористам, а потом проходит вербовку в тайную организацию, борющуюся за добро. Фэн — известный блогер, специализирующийся на экстремальных видео. Однажды во время исполнения трюка с параглайдером он падает прямо посреди террористической сделки. От разозленных преступников его спасает агент Мила, работающая в Тайном рыцарском ордене, защищающем мир от зла. Именно туда и вербуют Фэна, который должен остановить сделку по продаже биологического оружия. Что ожидает парня теперь, расскажет «Агент Три Нуля» — фильм 2019 года смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Боевик
Качество
Full HD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Агент Три нуля»