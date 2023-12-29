7.12019, Su ren te gong
Комедия, Боевик107 мин18+
Блогера-экстремала вербует Тайный рыцарский орден. Китайский комедийный боевик с Миллой Йовович
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Агент Три нуля (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Китайский комедийный боевик с камео Миллы Йовович о видеоблогере, который случайно попадает в логово к террористам, а потом проходит вербовку в тайную организацию, борющуюся за добро. Фэн — известный блогер, специализирующийся на экстремальных видео. Однажды во время исполнения трюка с параглайдером он падает прямо посреди террористической сделки. От разозленных преступников его спасает агент Мила, работающая в Тайном рыцарском ордене, защищающем мир от зла. Именно туда и вербуют Фэна, который должен остановить сделку по продаже биологического оружия. Что ожидает парня теперь, расскажет «Агент Три Нуля» — фильм 2019 года смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.0 IMDb
- АЮРежиссёр
Алан
Юэнь
- ДВАктёр
Даррен
Ван
- Актриса
Милла
Йовович
- СПАктриса
Сандрин
Пинна
- СВАктёр
Сюй
Вэйчжоу
- ЛМАктриса
Лю
Мэйтун
- ДЛАктёр
Дэвид
Ли МакИннис
- ЛСАктёр
Лам
Сует
- СЧАктёр
Сяо
Чжань
- ЛНАктёр
Лу
Нуо
- КЧАктриса
Кэти
Чоу
- АЮСценарист
Алан
Юэнь
- СЛСценарист
Сюй
Лэй
- ВЦПродюсер
Вэй
Цзюньцзы
- ТЧПродюсер
Там
Чи-Сань
- РНПродюсер
Розанна
Нг
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лунёв
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- Актёр дубляжа
Александр
Шестопалов
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ВПХудожница
Вон
По-И
- РЧМонтажёр
Рон
Чань
- НМОператор
Нг
Ман-Чин
- ЛДКомпозитор
Ли
Дон-джун