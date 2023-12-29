Агент Три нуля (фильм, 2019) смотреть онлайн

Китайский комедийный боевик с камео Миллы Йовович о видеоблогере, который случайно попадает в логово к террористам, а потом проходит вербовку в тайную организацию, борющуюся за добро. Фэн — известный блогер, специализирующийся на экстремальных видео. Однажды во время исполнения трюка с параглайдером он падает прямо посреди террористической сделки. От разозленных преступников его спасает агент Мила, работающая в Тайном рыцарском ордене, защищающем мир от зла. Именно туда и вербуют Фэна, который должен остановить сделку по продаже биологического оружия. Что ожидает парня теперь, расскажет «Агент Три Нуля» — фильм 2019 года смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.

