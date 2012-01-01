Агент под прикрытием (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Майли Сайрус в роли девушки, которая по заданию ФБР идет в колледж — защищать дочку гангстера. Смышленая не по годам Молли вместе со своим отцом, когда-то работавшим в полиции, занимается частными расследованиями. Ее конек — супружеские измены. Внезапно к ней обращается агент ФБР с необычной просьбой: под видом студентки внедриться в колледж в Новом Орлеане и стать подругой Алекс, потенциальной свидетельницы по делу о русской мафии. Молли должна убедить ее поделиться с ФБР важной информацией, но для этого предстоит убедительно изобразить избалованную девушку из богатой семьи. Это может оказаться не так просто, ведь героиня влюбляется в Николаса — симпатичного парня, который, вероятно, как-то связан с ее делом. Справится ли Молли с заданием, расскажет фильм 2012 года «Агент под прикрытием» — смотреть онлайн его можно в сервисе Wink.



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