Фильм Аэроплан! (1980)

О фильме
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ДАРежиссёр
Джим
Абрахамс
- Режиссёр
Дэвид
Цукер
- Режиссёр
Джерри
Цукер
- РХАктёр
Роберт
Хейз
- ДХАктриса
Джули
Хэгерти
- ПГАктёр
Питер
Грейвз
- ЛБАктёр
Ллойд
Бриджес
- Актёр
Лесли
Нильсен
- КААктёр
Карим
Абдул-Джаббар
- ЛПАктриса
Лорна
Паттерсон
- РСАктёр
Роберт
Стэк
- ССАктёр
Стивен
Стакер
- ОАктёр
Отто
- ДАСценарист
Джим
Абрахамс
- Сценарист
Дэвид
Цукер
- Сценарист
Джерри
Цукер
- ХБСценарист
Холл
Бартлетт
- ДАПродюсер
Джим
Абрахамс
- Продюсер
Джон
Дэвисон
- ХВПродюсер
Ховард
В. Коч
- ХЛПродюсер
Хант
Лоури
- РНХудожница
Розанна
Нортон
- ДФОператор
Джозеф
Ф. Бирок
- ЭБКомпозитор
Элмер
Бернстайн