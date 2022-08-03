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Аэроплан

Фильм Аэроплан! (1980)

1980, Airplane!
Комедия84 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Бывший военный летчик Хейс вынужден стать спасителем пестрой компании пассажиров, оказавшихся на грани гибели. Новоявленного пилота и его помощницу - стюардессу ждут немыслимые трудности и невероятные приключения.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Аэроплан»