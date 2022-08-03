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А в душе я танцую

А в душе я танцую (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, Inside I'm Dancing
Драма, Комедия99 мин18+

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О фильме

Майклу 24 года, и почти всю свою жизнь он провел в доме для инвалидов. Он знакомится с новым пациентом клиники — Рори О’Ши. Его смелость и безразличие к ударам судьбы становятся отличным примером для Майкла.

Страна
Великобритания, Ирландия, Франция
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «А в душе я танцую»