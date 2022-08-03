А в душе я танцую (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, Inside I'm Dancing
Драма, Комедия99 мин18+
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О фильме
Майклу 24 года, и почти всю свою жизнь он провел в доме для инвалидов. Он знакомится с новым пациентом клиники — Рори О’Ши. Его смелость и безразличие к ударам судьбы становятся отличным примером для Майкла.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ДОРежиссёр
Дэмиен
О’Доннелл
- ДМАктёр
Джеймс
Макэвой
- СРАктёр
Стивен
Робертсон
- Актриса
Ромола
Гарай
- ДМАктёр
Джерард
МакСорли
- ТХАктёр
Том
Хикки
- БФАктриса
Бренда
Фрикер
- АКАктёр
Алан
Кинг
- РМАктриса
Рут
МакКейб
- АХАктриса
Анна
Хили
- СДАктриса
Сара
Джейн Драмми
- ДКСценарист
Джефри
Кейн
- КОСценарист
Кристиан
О’Рейли
- ХУПродюсер
Хуанита
Уилсон
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- СДХудожник
Стефен
Дэйли
- ФПМонтажёр
Фрэнсис
Паркер
- ПРОператор
Питер
Робертсон
- ДДКомпозитор
Дэвид
Джульян