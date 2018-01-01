Wink
99 домов
Актёры и съёмочная группа фильма «99 домов»

Режиссёры

Рамин Бахрани

Ramin Bahrani
Режиссёр

Актёры

Эндрю Гарфилд

Andrew Garfield
АктёрDennis Nash
Майкл Шеннон

Michael Shannon
АктёрRick Carver
Лора Дерн

Laura Dern
АктрисаLynn Nash
Дуглас М. Гриффин

Douglas M. Griffin
АктёрOfficer Dudura (в титрах: Doug Griffin)
Рэнди Остин

Randy Austin
АктёрSheriff Anderon
Карл Палмер

Carl Palmer
АктёрSheriff Carl
Джеймс Браун

James Brown
АктёрElliot
Люк Секстон

Luke Sexton
АктёрCrew Leader
Ноа Ломакс

Noah Lomax
АктёрConnor Nash
Алекс Аристидис

Alex Aristidis
АктёрAlex Greene (в титрах: Alex Aristidis Perdikis)

Сценаристы

Амир Надери

Amir Naderi
Сценарист
Рамин Бахрани

Ramin Bahrani
Сценарист

Продюсеры

Ашок Амритрадж

Ashok Amritraj
Продюсер
Рамин Бахрани

Ramin Bahrani
Продюсер
Джастин Наппи

Justin Nappi
Продюсер
Кевин Турен

Kevin Turen
Продюсер

Художники

Меган Касперлик

Meghan Kasperlik
Художница

Монтажёры

Рамин Бахрани

Ramin Bahrani
Монтажёр

Операторы

Бобби Буковски

Bobby Bukowski
Оператор

Композиторы

Энтони Партос

Anthony Partos
Композитор
Маттео Цингалес

Matteo Zingales
Композитор