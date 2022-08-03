99 домов (фильм, 2014) смотреть онлайн
7.92014, 99 Homes
Драма, Криминал107 мин18+
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О фильме
Фильм расскажет про человека, теряющего свой дом по закладной. К счастью, ему удается устроиться на работу к риэлтору, забравшему его жилье. Очень скоро он добивается больших успехов на новом поприще и уже сам выселяет несчастных домовладельцев. Однако по мере того, как финансовые проблемы перестают его беспокоить, страдания ему начинает доставлять его совесть.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb
- РБРежиссёр
Рамин
Бахрани
- Актёр
Эндрю
Гарфилд
- Актёр
Майкл
Шеннон
- ЛДАктриса
Лора
Дерн
- Актёр
Дуглас
М. Гриффин
- РОАктёр
Рэнди
Остин
- КПАктёр
Карл
Палмер
- ДБАктёр
Джеймс
Браун
- ЛСАктёр
Люк
Секстон
- НЛАктёр
Ноа
Ломакс
- АААктёр
Алекс
Аристидис
- АНСценарист
Амир
Надери
- РБСценарист
Рамин
Бахрани
- Продюсер
Ашок
Амритрадж
- РБПродюсер
Рамин
Бахрани
- ДНПродюсер
Джастин
Наппи
- КТПродюсер
Кевин
Турен
- МКХудожница
Меган
Касперлик
- РБМонтажёр
Рамин
Бахрани
- ББОператор
Бобби
Буковски
- ЭПКомпозитор
Энтони
Партос
- МЦКомпозитор
Маттео
Цингалес