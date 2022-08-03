99 домов
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99 домов

99 домов (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.92014, 99 Homes
Драма, Криминал107 мин18+

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О фильме

Фильм расскажет про человека, теряющего свой дом по закладной. К счастью, ему удается устроиться на работу к риэлтору, забравшему его жилье. Очень скоро он добивается больших успехов на новом поприще и уже сам выселяет несчастных домовладельцев. Однако по мере того, как финансовые проблемы перестают его беспокоить, страдания ему начинает доставлять его совесть.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «99 домов»