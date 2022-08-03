Фильм расскажет про человека, теряющего свой дом по закладной. К счастью, ему удается устроиться на работу к риэлтору, забравшему его жилье. Очень скоро он добивается больших успехов на новом поприще и уже сам выселяет несчастных домовладельцев. Однако по мере того, как финансовые проблемы перестают его беспокоить, страдания ему начинает доставлять его совесть.

