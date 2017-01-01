55 шагов (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Основано на реальных событиях. Сан-Франциско, 1989 год. Пациентка психиатрической клиники Элеонор Риз понимает, что ее насильно пичкают сверхдозами лекарств, от которых ей становится только хуже. На помощь героине приходит адвокат Колетт Хьюз, готовая бороться за права больных до последнего.



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