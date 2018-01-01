Актёры и съёмочная группа фильма «42»
Актёры
АктёрJackie Robinson
Чедвик БоузманChadwick Boseman
АктёрBranch Rickey
Харрисон ФордHarrison Ford
АктрисаRachel Robinson
Николь БахариNicole Beharie
АктёрPee Wee Reese
Лукас БлэкLucas Black
АктёрWendell Smith (в титрах: Andre Holland)
Андре ХолландAndré Holland
АктёрRalph Branca
Хеймиш ЛинклейтерHamish Linklater
АктёрDixie Walker
Райан МерриманRyan Merriman
АктёрLeo Durocher
Кристофер МелониChristopher Meloni
АктёрBen Chapman
Алан ТьюдикAlan Tudyk
АктёрHarold Parrott