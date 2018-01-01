Wink
42
Актёры и съёмочная группа фильма «42»

Режиссёры

Брайан Хелгеленд

Брайан Хелгеленд

Brian Helgeland
Режиссёр

Актёры

Чедвик Боузман

Чедвик Боузман

Chadwick Boseman
АктёрJackie Robinson
Харрисон Форд

Харрисон Форд

Harrison Ford
АктёрBranch Rickey
Николь Бахари

Николь Бахари

Nicole Beharie
АктрисаRachel Robinson
Лукас Блэк

Лукас Блэк

Lucas Black
АктёрPee Wee Reese
Андре Холланд

Андре Холланд

André Holland
АктёрWendell Smith (в титрах: Andre Holland)
Хеймиш Линклейтер

Хеймиш Линклейтер

Hamish Linklater
АктёрRalph Branca
Райан Мерриман

Райан Мерриман

Ryan Merriman
АктёрDixie Walker
Кристофер Мелони

Кристофер Мелони

Christopher Meloni
АктёрLeo Durocher
Алан Тьюдик

Алан Тьюдик

Alan Tudyk
АктёрBen Chapman
Т.Р. Найт

Т.Р. Найт

T.R. Knight
АктёрHarold Parrott

Сценаристы

Брайан Хелгеленд

Брайан Хелгеленд

Brian Helgeland
Сценарист

Продюсеры

Джейсон Кларк

Джейсон Кларк

Jason Clark
Продюсер
Дик Кук

Дик Кук

Dick Cook
Продюсер
Эрик Хеффрон

Эрик Хеффрон

Eric Heffron
Продюсер

Художники

Шэрон Дэвис

Шэрон Дэвис

Sharon Davis
Художница
Кэролайн Харрис

Кэролайн Харрис

Caroline Harris
Художница
Синди Карр

Синди Карр

Cindy Carr
Художница
Антон Паган

Антон Паган

Antone Pagán
Художник

Монтажёры

Кевин Ститт

Кевин Ститт

Kevin Stitt
Монтажёр

Операторы

Дон Бёрджесс

Дон Бёрджесс

Don Burgess
Оператор

Композиторы

Марк Айшем

Марк Айшем

Mark Isham
Композитор