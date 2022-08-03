42 (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, 42
Спортивный, Драма122 мин12+
О фильме
Фильм посвящен тому, как Брэнч Рики и Джеки Робинсон уничтожили сегрегацию в бейсболе в 1947 году.
СтранаСША
ЖанрСпортивный, Драма
КачествоSD
Время122 мин / 02:02
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Брайан
Хелгеленд
- Актёр
Чедвик
Боузман
- Актёр
Харрисон
Форд
- НБАктриса
Николь
Бахари
- Актёр
Лукас
Блэк
- Актёр
Андре
Холланд
- Актёр
Хеймиш
Линклейтер
- РМАктёр
Райан
Мерриман
- Актёр
Кристофер
Мелони
- Актёр
Алан
Тьюдик
- ТНАктёр
Т.Р.
Найт
- Сценарист
Брайан
Хелгеленд
- Продюсер
Джейсон
Кларк
- ДКПродюсер
Дик
Кук
- ЭХПродюсер
Эрик
Хеффрон
- ШДХудожница
Шэрон
Дэвис
- КХХудожница
Кэролайн
Харрис
- СКХудожница
Синди
Карр
- АПХудожник
Антон
Паган
- КСМонтажёр
Кевин
Ститт
- ДБОператор
Дон
Бёрджесс
- МАКомпозитор
Марк
Айшем