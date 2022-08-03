Wink
38 попугаев

38 попугаев (фильм, 1976) смотреть онлайн

1976, 38 попугаев
Мультфильм, Советские мультфильмы86 мин6+

О фильме

Веселые истории о забавных приключениях четырех друзей — болтливой Мартышки, застенчивого Слоненка, разумного Попугая и задумчивого Удава.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb