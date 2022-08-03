38 попугаев (фильм, 1976) смотреть онлайн
1976, 38 попугаев
Мультфильм, Советские мультфильмы86 мин6+
О фильме
Веселые истории о забавных приключениях четырех друзей — болтливой Мартышки, застенчивого Слоненка, разумного Попугая и задумчивого Удава.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоSD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ИУРежиссёр
Иван
Уфимцев
- Актриса
Надежда
Румянцева
- Актёр
Михаил
Козаков
- Актёр
Василий
Ливанов
- Актёр
Всеволод
Ларионов
- РМАктриса
Раиса
Мухаметшина
- ГОСценарист
Григорий
Остер
- ЛШХудожник
Леонид
Шварцман
- ИСХудожница
Ирина
Собинова-Кассиль
- ЮНХудожник
Юрий
Норштейн
- ГФМонтажёр
Галина
Филатова
- АЖОператор
Александр
Жуковский
- ВШКомпозитор
Владимир
Шаинский