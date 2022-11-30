Америка снова вернулась к призывной армии. Трое друзей - адвокат, таксист и писатель - в тридцатидневный срок должны явиться на службу. У каждого из них своя жизнь, но детские узы дружбы не ослабели.



Рифкин - женат, работает адвокатом, его карьера идет в гору. Недавно его назначили партнером фирмы, поэтому он ищет любую лазейку для того, чтобы не идти в армию.



Феллер пишет свой второй роман. Первый роман имел оглушительный успех, и повестка о призыве в армию мешает ему, вызывая творческое бессилие. Он решает составить список 10-ти вещей, которые ему нужно сделать до того, как он начнет служить в армии.

