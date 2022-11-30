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30 дней (фильм, 2007) смотреть онлайн

7.42007, Day Zero
Драма89 мин18+

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О фильме

Америка снова вернулась к призывной армии. Трое друзей - адвокат, таксист и писатель - в тридцатидневный срок должны явиться на службу. У каждого из них своя жизнь, но детские узы дружбы не ослабели.

Рифкин - женат, работает адвокатом, его карьера идет в гору. Недавно его назначили партнером фирмы, поэтому он ищет любую лазейку для того, чтобы не идти в армию.

Феллер пишет свой второй роман. Первый роман имел оглушительный успех, и повестка о призыве в армию мешает ему, вызывая творческое бессилие. Он решает составить список 10-ти вещей, которые ему нужно сделать до того, как он начнет служить в армии.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb