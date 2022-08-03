13 грехов (фильм, 2013) смотреть онлайн
О фильме
Ради денег он готов на самые жуткие испытания. Мрачный психологический триллер-ремейк тайского шедевра жанра саспенс.
Скромный и тихий Элиот Бриндл работает страховым агентом и мечтает о повышении. Вместо этого он теряет работу и оказывается в ловушке, ведь парень вынужден заботиться о беременной невесте и слабоумном брате. Внезапно Бриндл получает необычное предложение от создателей некоего шоу. Элиоту предлагают заработать шесть миллионов, просто выполняя задания. Отчаявшийся страховой агент согласен на все, чтобы решить свои проблемы, да и задачи, которые ему дают, не такие уж и сложные. Однако чем дальше заходит игра, тем более жуткие вещи шоумены требуют от своего героя...
Выполнит ли Элиот все тринадцать пунктов или остановится и потеряет все? Напряженный проект с Марком Уэббером — смотреть фильм «13 грехов» можно на видеосервисе Wink.
- ДШРежиссёр
Даниэль
Штамм
- МВАктёр
Марк
Веббер
- РУАктриса
Рутина
Уэсли
- ДГАктёр
Девон
Грайе
- ПТАктёр
Прюитт
Тэйлор Винс
- ТБАктёр
Том
Бауэр
- РПАктёр
Рон
Перлман
- КДАктёр
Клайд
Джонс
- ТЛАктёр
Том
Лосон мл.
- ШСАктриса
Шэрон
Смит
- ДБСценарист
Дэвид
Бирк
- ДШСценарист
Даниэль
Штамм
- ЧССценарист
Чукиат
Саквиракул
- ЕТСценарист
Еакасит
Тхайраат
- Продюсер
Джейсон
Блум
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- МВКомпозитор
Майкл
Вандмахер