13 грехов (фильм, 2013) смотреть онлайн

Ради денег он готов на самые жуткие испытания. Мрачный психологический триллер-ремейк тайского шедевра жанра саспенс.



Скромный и тихий Элиот Бриндл работает страховым агентом и мечтает о повышении. Вместо этого он теряет работу и оказывается в ловушке, ведь парень вынужден заботиться о беременной невесте и слабоумном брате. Внезапно Бриндл получает необычное предложение от создателей некоего шоу. Элиоту предлагают заработать шесть миллионов, просто выполняя задания. Отчаявшийся страховой агент согласен на все, чтобы решить свои проблемы, да и задачи, которые ему дают, не такие уж и сложные. Однако чем дальше заходит игра, тем более жуткие вещи шоумены требуют от своего героя...



Выполнит ли Элиот все тринадцать пунктов или остановится и потеряет все? Напряженный проект с Марком Уэббером — смотреть фильм «13 грехов» можно на видеосервисе Wink.

