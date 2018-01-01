Wink
12 могучих сирот
Актёры и съёмочная группа фильма «12 могучих сирот»

Актёры и съёмочная группа фильма «12 могучих сирот»

Актёры

Люк Уилсон

Luke Wilson
АктёрRusty Russell
Мартин Шин

Martin Sheen
АктёрDoc Hall
Роберт Дювалл

Robert Duvall
АктёрMason Hawk
Винесса Шоу

Vinessa Shaw
АктрисаJuanita Russell
Уэйн Найт

Wayne Knight
АктёрFrank Wynn
Джейк Остин Уокер

Jake Austin Walker
АктёрHardy Brown
Трит Уильямс

Treat Williams
АктёрAmon Carter
Карлсон Янг

Carlson Young
АктрисаAnnie
Наташа Бассетт

Natasha Bassett
АктрисаOpal
Джейкоб Лофленд

Jacob Lofland
АктёрSnoggs

Сценаристы

Лэйн Гаррисон

Lane Garrison
Сценарист
Кевин Мейер

Kevin Meyer
Сценарист
Джим Дент

Jim Dent
Сценарист

Продюсеры

Брайнтон Брайан

Brinton Bryan
Продюсер
Анжелика Мадрид

Angelique Madrid
Продюсер
Майкл Де Лука

Michael De Luca
Продюсер
Хьюстон Хилл

Houston Hill
Продюсер

Художники

Скотт Колкитт

Scott Colquitt
Художник
Брайан Венегас

Bryan Venegas
Художник

Операторы

Дэвид МакФарланд

David McFarland
Оператор