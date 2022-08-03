Кэти ведет приятную размеренную жизнь. У нее свой цветочный магазин, а в свободное время она занимается йогой. Внезапно героиня становится жертвой похитителя, который увозит Кэти с парковки к себе домой и запирает в звукоизолированной комнате. Чем же мирная флористка могла заслужить такое?

