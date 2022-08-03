10 на 10 (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, 10x10
Триллер, Драма83 мин18+
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О фильме
Кэти ведет приятную размеренную жизнь. У нее свой цветочный магазин, а в свободное время она занимается йогой. Внезапно героиня становится жертвой похитителя, который увозит Кэти с парковки к себе домой и запирает в звукоизолированной комнате. Чем же мирная флористка могла заслужить такое?
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.2 IMDb
- КРАктриса
Келли
Райлли
- Актёр
Люк
Эванс
- ДВАктриса
Джилл
Винтерниц
- НКАктёр
Ноэль
Кларк
- ОЧАктриса
Оливия
Ченери
- СЛАктриса
Скай
Люсия Дегруттола
- ДМАктёр
Джейсон
Мацца
- БХАктёр
Бенджамин
Хотжес
- НКСценарист
Ноэль
Кларк
- НКПродюсер
Ноэль
Кларк
- ДМПродюсер
Джейсон
Мацца
- ММПродюсер
Мэгги
Монтейт
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Казаков
- АРОператор
Аарон
Рейд