10 на 10
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10 на 10 (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, 10x10
Триллер, Драма83 мин18+

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О фильме

Кэти ведет приятную размеренную жизнь. У нее свой цветочный магазин, а в свободное время она занимается йогой. Внезапно героиня становится жертвой похитителя, который увозит Кэти с парковки к себе домой и запирает в звукоизолированной комнате. Чем же мирная флористка могла заслужить такое?

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «10 на 10»