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Звоните ДиКаприо!
1-й сезон
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2018, Фильм о сериале
Драма18+
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Звоните ДиКаприо! (сериал, 2018) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

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1-й сезон

О сериале

Егор Румянцев — звезда популярного сериала про врачей. Он слетает с катушек от успеха: срывает съемки, путается в любовных связях, всем врет. Румянцев чувствует себя неуязвимым и живет для себя, ни во что не ставя чувства других людей. Но в один миг его мир переворачивается. Он узнает, что может быть болен ВИЧ.

Полная его противоположность — брат Лев. Он работает на кабельном телеканале «Муравей-ТВ», где ведет никому не нужную программу о полезных поделках. В съемной квартире его ждут беременная жена и две маленькие дочки, при этом нет ни денег, ни перспектив их заработать. Лев завидует брату и даже не мечтает занять его место, пока однажды ему не представляется такой шанс.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb