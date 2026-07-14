Егор Румянцев — звезда популярного сериала про врачей. Он слетает с катушек от успеха: срывает съемки, путается в любовных связях, всем врет. Румянцев чувствует себя неуязвимым и живет для себя, ни во что не ставя чувства других людей. Но в один миг его мир переворачивается. Он узнает, что может быть болен ВИЧ.



Полная его противоположность — брат Лев. Он работает на кабельном телеканале «Муравей-ТВ», где ведет никому не нужную программу о полезных поделках. В съемной квартире его ждут беременная жена и две маленькие дочки, при этом нет ни денег, ни перспектив их заработать. Лев завидует брату и даже не мечтает занять его место, пока однажды ему не представляется такой шанс.

