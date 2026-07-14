2018, Звоните ДиКаприо!. Сезон 1. Серия 5
Драма18+
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Звоните ДиКаприо! (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+49 мин
Звоните ДиКаприо!
Сезон 1 Серия 1
- 18+46 мин
Звоните ДиКаприо!
Сезон 1 Серия 2
- 18+49 мин
Звоните ДиКаприо!
Сезон 1 Серия 3
- 18+49 мин
Звоните ДиКаприо!
Сезон 1 Серия 4
- 18+42 мин
Звоните ДиКаприо!
Сезон 1 Серия 5
- 18+42 мин
Звоните ДиКаприо!
Сезон 1 Серия 6
- 18+45 мин
Звоните ДиКаприо!
Сезон 1 Серия 7
- 18+50 мин
Звоните ДиКаприо!
Сезон 1 Серия 8
- 18+26 мин
Звоните ДиКаприо!
Сезон 1 Серия 9
О сериале
Егор Румянцев — звезда популярного сериала про врачей. Он слетает с катушек от успеха: срывает съемки, путается в любовных связях, всем врет. Румянцев чувствует себя неуязвимым и живет для себя, ни во что не ставя чувства других людей. Но в один миг его мир переворачивается. Он узнает, что может быть болен ВИЧ.
Полная его противоположность — брат Лев. Он работает на кабельном телеканале «Муравей-ТВ», где ведет никому не нужную программу о полезных поделках. В съемной квартире его ждут беременная жена и две маленькие дочки, при этом нет ни денег, ни перспектив их заработать. Лев завидует брату и даже не мечтает занять его место, пока однажды ему не представляется такой шанс.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb