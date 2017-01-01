Звери (сериал, 2017) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
6.62017, Animals.
Мелодрама18+
О сериале
Сатирический анимационный сериал расскажет истории угнетенных обитателей каменных джунглей Нью-Йорка, среди которых крысы, голуби, лошади и даже клопы. Они страдают от безответной любви, сомневаются в своей гендерной принадлежности и переживают кризис среднего возраста – всe как у людей.
Сериал Звери 2 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb
