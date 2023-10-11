Зимородок 1 сезон 1 серия смотреть онлайн
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О сериале
Красавец и ловелас Ферит вырос в богатой семье и привык ни в чём себе не отказывать. Бесконечные вечеринки, новые подружки — вот привычные будни праздного юноши, который не заботится ни о будущем, ни о каких-то достижениях в жизни. Поведение Ферита огорчает его дедушку, уважаемого бизнесмена Халиса Агу. Чтобы обеспечить семью и добиться достойного положения, мужчина тяжело работал и знает цену каждой заработанной монете. Когда же в дом Ферита приходит полиция с обыском, Халис Ага понимает, что должен взять судьбу избалованного внука в свои руки. Он решает найти парню достойную невесту из родного города Антепа. Выбор падает на серьёзную красавицу Сейран. Но сможет ли девушка наставить ветреного Ферита на истинный путь?
Рейтинг
- БАРежиссёр
Бурджу
Алптекин
- АСАктриса
Афра
Сарачоглу
- МРАктёр
Мерт
Рамазан Демир
- ГСАктриса
Гюльчин
Сантырджыоглу
- ЭААктёр
Эмре
Алтуг
- БПАктриса
Бериль
Позам
- ГКАктриса
Гёзде
Кансу
- ДПАктёр
Дирен
Полатогуллари
- ЭААктёр
Эрсин
Арыджы
- ОСАктриса
Ознур
Серчелер
- СБАктриса
Сезин
Бозаджи
- АКПродюсер
Айча
Куру
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ЭОХудожница
Эбру
Озтюрк