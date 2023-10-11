Красавец и ловелас Ферит вырос в богатой семье и привык ни в чём себе не отказывать. Бесконечные вечеринки, новые подружки — вот привычные будни праздного юноши, который не заботится ни о будущем, ни о каких-то достижениях в жизни. Поведение Ферита огорчает его дедушку, уважаемого бизнесмена Халиса Агу. Чтобы обеспечить семью и добиться достойного положения, мужчина тяжело работал и знает цену каждой заработанной монете. Когда же в дом Ферита приходит полиция с обыском, Халис Ага понимает, что должен взять судьбу избалованного внука в свои руки. Он решает найти парню достойную невесту из родного города Антепа. Выбор падает на серьёзную красавицу Сейран. Но сможет ли девушка наставить ветреного Ферита на истинный путь?

