Зимородок. Сезон 1. Серия 1
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Зимородок 1 сезон 1 серия смотреть онлайн

9.02022, Yalı Çapkını
Драма, Мелодрама18+

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О сериале

Красавец и ловелас Ферит вырос в богатой семье и привык ни в чём себе не отказывать. Бесконечные вечеринки, новые подружки — вот привычные будни праздного юноши, который не заботится ни о будущем, ни о каких-то достижениях в жизни. Поведение Ферита огорчает его дедушку, уважаемого бизнесмена Халиса Агу. Чтобы обеспечить семью и добиться достойного положения, мужчина тяжело работал и знает цену каждой заработанной монете. Когда же в дом Ферита приходит полиция с обыском, Халис Ага понимает, что должен взять судьбу избалованного внука в свои руки. Он решает найти парню достойную невесту из родного города Антепа. Выбор падает на серьёзную красавицу Сейран. Но сможет ли девушка наставить ветреного Ферита на истинный путь?

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Зимородок»