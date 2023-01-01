Зимородок (Турецкий сериал 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Из ловеласа в примерного семьянина: турецкий сериал о взрослении избалованного мажора. Ферит привык наслаждаться жизнью и ни в чем себе не отказывать. Его не заботят никакие проблемы — дни напролет юноша проводит на пьяных гулянках. Его семья не одобряет такой образ жизни, и глава семейства, дед Ферита Халис Ага, намерен научить внука жизни. Успешный и известный бизнесмен больше не готов мириться с таким поведением и решает женить молодого человека, чтобы тот образумился. Выбор падает на приличную и умную девушку по имени Сейран из их родного города. Только вот ни сама Сейран, ни сам Ферит не согласны на этот брак. Однако родители настроены серьезно, и вскоре столичный ловелас и серьезная девушка из провинции все же становятся семьей. Смогут ли Ферит и Сейран привыкнуть друг к другу и научиться жить в этой новой реальности? Как брак изменит их обоих? Сериал «Зимородок» смотреть онлайн можно на платформе Wink; все сезоны и серии на русском языке!



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