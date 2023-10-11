Популярный турецкий сериал о противоположностях, которых случайно столкнула судьба. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть 1 сезон сериала «Зимородок» онлайн прямо сейчас. 1 сезон проекта рассказывает историю отношений Ферита и Сейран. Он парень из богатой семьи, беззаботный плейбой. Она девушка из маленького города, которая страдает из-за деспотичного отца. Их пути пересекаются, когда дедушка Ферита Халис Ага отказывается дальше терпеть непристойное поведение внука. Он считает, что брак заставит парня повзрослеть, а Сейран как раз подходящая партия. Молодых людей силой заставляют пожениться, но они оба не готовы так легко отказаться от собственных желаний. Сейран влюблена в Юсуфа, Ферит — в Пелин, а друг друга они терпеть не могут. Однако выбора нет: Халис Ага настроен серьезно и уже ждет, что пара подарит ему наследника... Сможет ли Сейран ужиться в доме богачей, где все время плетутся интриги, и полюбить взбалмошного Ферита? 1 сезон сериала «Зимородок» доступен онлайн на Wink!

