Жвачка (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Кто бы мог подумать, что такая простая и веселая девушка по имени Трейси является просто магнитом для неприятностей. Она то и дело попадает в переделки, из которых порой очень трудно выбраться. Да и все те, кого героиня считает близкими людьми, нередко оказываются в дурацких ситуациях! Кажется. что вокруг Трейси витает дух неудач. Однако героиня не унывает, ведь ее оптимизм так же прост и непоколебим, как жевательная резинка. Как бы жизнь Трейси не зажевала, все равно съесть девушку ей не удастся!

