Жвачка (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн
7.52015, Chewing Gum 6 серий
Комедия18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Юмор спасет мир: сценаристка и комик Михаэла Коэл в забавном ситкоме об оптимистке из Лондона.
В первом сезоне зритель знакомится с улыбчивой и доброй Трейси Гордон. К двадцати четырем годам она пока не успела выбраться из лондонского пригорода, построить карьеру или создать семью. Однако бойкая девушка не сдается и активно берется за поиски партнера. Увы, это оказывается не так просто: довольно трудно распознать потенциал «по одежке». Но Трейси настроена серьезно: чтобы достичь цели, она составляет целый план, который обязан увенчаться успехом.
К чему — или к кому — приведут Трейси эти активные поиски пары? Смотрите 1 сезон веселого сериала «Жвачка» онлайн в отличном качестве на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Актриса
Михаэла
Коэл
- ДУАктриса
Даниэль
Уолтерс
- Актёр
Роберт
Лонсдэйл
- Актриса
Шола
Адевузи
- Актриса
Сьюзан
Вокома
- Актриса
Мэгги
Стид
- Актёр
Кадифф
Кирван
- ООАктёр
Олиса
Оделе
- СХАктриса
Сара
Хоар
- ЭРАктриса
Эбби
Ракиц-Плэтт
- Сценарист
Михаэла
Коэл
- ФКПродюсер
Филип
Кларк
- ЛСХудожница
Люси
Спинк
- ЛБОператор
Люк
Брайант
- Композитор
Михаэла
Коэл
- ШКомпозитор
Шакка