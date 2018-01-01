Жвачка (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

Юмор спасет мир: сценаристка и комик Михаэла Коэл в забавном ситкоме об оптимистке из Лондона.



В первом сезоне зритель знакомится с улыбчивой и доброй Трейси Гордон. К двадцати четырем годам она пока не успела выбраться из лондонского пригорода, построить карьеру или создать семью. Однако бойкая девушка не сдается и активно берется за поиски партнера. Увы, это оказывается не так просто: довольно трудно распознать потенциал «по одежке». Но Трейси настроена серьезно: чтобы достичь цели, она составляет целый план, который обязан увенчаться успехом.



