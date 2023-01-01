Жвачка
Wink
Сериалы
Жвачка
7.52015, Chewing Gum 2 сезона
Комедии18+

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Жвачка (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Не унывай и иди к своей цели: вдохновляющий сериал о буднях девушки из пригорода Лондона.

Трейси Гордон в свои двадцать четыре живет вместе с религиозными родителями, работает кассиршей в местном супермаркете и обожает Бейонсе. Однажды девушка решает, что пора брать будущее в свои руки и что-то менять. Как назло, Трейси постоянно не везет: даже безобидные ситуации постоянно заканчиваются конфузом. Но лучезарная героиня не отчаивается — ее оптимизм неиссякаем и прилипчив, как жвачка. Так, даже разочаровываясь в очередном потенциальном парне, девушка не сдается и продолжает искать, а по пути радоваться жизни.

Добьется ли Трейси своего? Узнайте, посмотрев сериал «Жвачка» 2015 года — проект доступен целиком на видеосервисе Wink.

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Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.7 IMDb