Жвачка (сериал, 2015) смотреть онлайн
Сюжет
Не унывай и иди к своей цели: вдохновляющий сериал о буднях девушки из пригорода Лондона.
Трейси Гордон в свои двадцать четыре живет вместе с религиозными родителями, работает кассиршей в местном супермаркете и обожает Бейонсе. Однажды девушка решает, что пора брать будущее в свои руки и что-то менять. Как назло, Трейси постоянно не везет: даже безобидные ситуации постоянно заканчиваются конфузом. Но лучезарная героиня не отчаивается — ее оптимизм неиссякаем и прилипчив, как жвачка. Так, даже разочаровываясь в очередном потенциальном парне, девушка не сдается и продолжает искать, а по пути радоваться жизни.
Добьется ли Трейси своего? Узнайте, посмотрев сериал «Жвачка» 2015 года — проект доступен целиком на видеосервисе Wink.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыКомедии
Рейтинг
- Актриса
Михаэла
Коэл
- ДУАктриса
Даниэль
Уолтерс
- Актёр
Роберт
Лонсдэйл
- Актриса
Шола
Адевузи
- Актриса
Сьюзан
Вокома
- Актриса
Мэгги
Стид
- Актёр
Кадифф
Кирван
- ООАктёр
Олиса
Оделе
- СХАктриса
Сара
Хоар
- ЭРАктриса
Эбби
Ракиц-Плэтт
- Сценарист
Михаэла
Коэл
- ФКПродюсер
Филип
Кларк
- ЛСХудожница
Люси
Спинк
- ЛБОператор
Люк
Брайант
- Композитор
Михаэла
Коэл
- ШКомпозитор
Шакка