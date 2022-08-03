Жвачка (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Кто бы мог подумать, что такая простая и веселая девушка по имени Трейси является просто магнитом для неприятностей. Она то и дело попадает в переделки, из которых порой очень трудно выбраться. Да и все те, кого героиня считает близкими людьми, нередко оказываются в дурацких ситуациях! Кажется. что вокруг Трейси витает дух неудач. Однако героиня не унывает, ведь ее оптимизм так же прост и непоколебим, как жевательная резинка. Как бы жизнь Трейси не зажевала, все равно съесть девушку ей не удастся!
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Актриса
Михаэла
Коэл
- ДУАктриса
Даниэль
Уолтерс
- Актёр
Роберт
Лонсдэйл
- Актриса
Шола
Адевузи
- Актриса
Сьюзан
Вокома
- Актриса
Мэгги
Стид
- Актёр
Кадифф
Кирван
- ООАктёр
Олиса
Оделе
- СХАктриса
Сара
Хоар
- ЭРАктриса
Эбби
Ракиц-Плэтт
- Сценарист
Михаэла
Коэл
- ФКПродюсер
Филип
Кларк
- ЛСХудожница
Люси
Спинк
- ЛБОператор
Люк
Брайант
- Композитор
Михаэла
Коэл
- ШКомпозитор
Шакка