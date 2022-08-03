Жвачка (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Жвачка. Сезон 1. Серия 1
7.52015, Chewing Gum
Комедия18+

О сериале

Кто бы мог подумать, что такая простая и веселая девушка по имени Трейси является просто магнитом для неприятностей. Она то и дело попадает в переделки, из которых порой очень трудно выбраться. Да и все те, кого героиня считает близкими людьми, нередко оказываются в дурацких ситуациях! Кажется. что вокруг Трейси витает дух неудач. Однако героиня не унывает, ведь ее оптимизм так же прост и непоколебим, как жевательная резинка. Как бы жизнь Трейси не зажевала, все равно съесть девушку ей не удастся!

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.7 IMDb