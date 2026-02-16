7.52024, Жизнь после шоу. Б16. Сезон 2. Серия 3
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Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Жизнь после шоу. Б16 (сериал, 2024) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
- 18+60 мин
Жизнь после шоу. Б16
Сезон 2 Серия 1
- 18+51 мин
Жизнь после шоу. Б16
Сезон 2 Серия 2
- 18+46 мин
Жизнь после шоу. Б16
Сезон 2 Серия 3
- 18+55 мин
Жизнь после шоу. Б16
Сезон 2 Серия 4
- 18+49 мин
Жизнь после шоу. Б16
Сезон 2 Серия 5
- 18+47 мин
Жизнь после шоу. Б16
Сезон 2 Серия 6
- 18+48 мин
Жизнь после шоу. Б16
Сезон 2 Серия 7
- 18+49 мин
Жизнь после шоу. Б16
Сезон 2 Серия 8
- 18+48 мин
Жизнь после шоу. Б16
Сезон 2 Серия 9
- 18+52 мин
Жизнь после шоу. Б16
Сезон 2 Серия 10
О сериале
Новое ток шоу, в котором бывшие участницы реалити о юных мамах расскажут о том, как сложилась их жизнь после проекта. В самых острых темах, неожиданных поворотах судьбы и жизненных перипетиях помогут разобраться ведущие проекта актёр и телеведущий Оскар Кучера, а также психолог Виктория Дмитриева.