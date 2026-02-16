Жизнь после шоу. Б16. Сезон 2. Серия 3
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Сериалы
Жизнь после шоу. Б16
2-й сезон
3-я серия
7.52024, Жизнь после шоу. Б16. Сезон 2. Серия 3
ТВ-шоу18+
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Жизнь после шоу. Б16 (сериал, 2024) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Новое ток шоу, в котором бывшие участницы реалити о юных мамах расскажут о том, как сложилась их жизнь после проекта. В самых острых темах, неожиданных поворотах судьбы и жизненных перипетиях помогут разобраться ведущие проекта актёр и телеведущий Оскар Кучера, а также психолог Виктория Дмитриева.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
45 мин / 00:45

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