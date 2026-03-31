WinkСериалыЖизнь после шоу. Б163-й сезон
Жизнь после шоу. Б16 (сериал, 2022) сезон 3 смотреть онлайн
7.62022, Жизнь после шоу. Б16. Сезон 3 8 серий
ТВ-шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
- 18+56 мин
Жизнь после шоу. Б16
Сезон 3 Серия 1
- 18+53 мин
Жизнь после шоу. Б16
Сезон 3 Серия 2
- 18+47 мин
Жизнь после шоу. Б16
Сезон 3 Серия 3
- 18+53 мин
Жизнь после шоу. Б16
Сезон 3 Серия 4
- 18+46 мин
Жизнь после шоу. Б16
Сезон 3 Серия 5
- 18+50 мин
Жизнь после шоу. Б16
Сезон 3 Серия 6
- 18+52 мин
Жизнь после шоу. Б16
Сезон 3 Серия 7
- 18+60 мин
Жизнь после шоу. Б16
Сезон 3 Серия 8
О сериале
Новое ток шоу, в котором бывшие участницы реалити о юных мамах расскажут о том, как сложилась их жизнь после проекта. В самых острых темах, неожиданных поворотах судьбы и жизненных перипетиях помогут разобраться ведущие проекта актёр и телеведущий Оскар Кучера, а также психолог Виктория Дмитриева.