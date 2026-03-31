Жизнь после шоу. Б16 (сериал, 2022) сезон 3 смотреть онлайн

Новое ток шоу, в котором бывшие участницы реалити о юных мамах расскажут о том, как сложилась их жизнь после проекта. В самых острых темах, неожиданных поворотах судьбы и жизненных перипетиях помогут разобраться ведущие проекта актёр и телеведущий Оскар Кучера, а также психолог Виктория Дмитриева.

