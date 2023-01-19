Живое оружие (сериал, 2016) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Животные ведут далеко не мирный образ жизни. Они должны найти пищу для себя и своих детенышей и при этом не стать добычей других зверей. Иногда им приходится соперничать с себе подобными за еду, территорию и партнеров. Ловушки, приманки и обман — это хорошо известные приемы людей, но животные пользуются ими также умело. Авторы сериала расскажут, насколько изобретательна природа в борьбе за выживание.

