Живое оружие (сериал, 2016) смотреть онлайн
9.22016, Animal Armory 1 сезон
Документальные18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
Сюжет
Животные ведут далеко не мирный образ жизни. Они должны найти пищу для себя и своих детенышей и при этом не стать добычей других зверей. Иногда им приходится соперничать с себе подобными за еду, территорию и партнеров. Ловушки, приманки и обман — это хорошо известные приемы людей, но животные пользуются ими также умело. Авторы сериала расскажут, насколько изобретательна природа в борьбе за выживание.
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Информация
СтранаСША, Чехия
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.2 IMDb