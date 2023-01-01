Живое оружие
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Живое оружие

Живое оружие (сериал, 2016) смотреть онлайн

9.22016, Animal Armory 1 сезон
Документальные18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Животные ведут далеко не мирный образ жизни. Они должны найти пищу для себя и своих детенышей и при этом не стать добычей других зверей. Иногда им приходится соперничать с себе подобными за еду, территорию и партнеров. Ловушки, приманки и обман — это хорошо известные приемы людей, но животные пользуются ими также умело. Авторы сериала расскажут, насколько изобретательна природа в борьбе за выживание.

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Рейтинг

7.2 IMDb