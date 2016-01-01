Живое оружие. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Живое оружие
1-й сезон
2-я серия

Живое оружие (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.22016, Animal Armory
Документальный18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Животные ведут далеко не мирный образ жизни. Они должны найти пищу для себя и своих детенышей и при этом не стать добычей других зверей. Иногда им приходится соперничать с себе подобными за еду, территорию и партнеров. Ловушки, приманки и обман — это хорошо известные приемы людей, но животные пользуются ими также умело. Авторы сериала расскажут, насколько изобретательна природа в борьбе за выживание.

Сериал Живое оружие 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Чехия
Жанр
Документальный
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.2 IMDb