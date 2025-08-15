Жестокая любовь. Сезон 1. Серия 47
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Сериалы
Жестокая любовь
1-й сезон
47-я серия

Жестокая любовь (сериал, 2024) сезон 1 серия 47 смотреть онлайн

5.32024, Cruel Love
Мелодрама18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Зейн Винсент — миллиардер, чье имя вселяют страх. Он привык крушить судьбы одним движением руки, не ведая жалости. Его новая цель — Ария, невинная девушка, чья жизнь и так похожа на ад из-за жестокой мачехи и завистливой сестры. Он планировал уничтожить ее, растоптать, как всех, кто встает на его пути. Но что-то пошло не так...
Ария, несмотря на страх, не сломалась. Её тихая сила и неожиданная доброта задели Зейна за живое. Теперь он не может избавиться от нее — не потому, что не хочет, а потому что она стала его навязчивой идеей. Но когда страсть превращается в одержимость, а месть — в неконтролируемую ревность, Ария понимает: выйти из этой игры живой будет непросто...

Страна
США, Китай
Жанр
Мелодрама
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

7.0 IMDb