Жестокая любовь (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Зейн Винсент — миллиардер, чье имя вселяют страх. Он привык крушить судьбы одним движением руки, не ведая жалости. Его новая цель — Ария, невинная девушка, чья жизнь и так похожа на ад из-за жестокой мачехи и завистливой сестры. Он планировал уничтожить ее, растоптать, как всех, кто встает на его пути. Но что-то пошло не так...

Ария, несмотря на страх, не сломалась. Её тихая сила и неожиданная доброта задели Зейна за живое. Теперь он не может избавиться от нее — не потому, что не хочет, а потому что она стала его навязчивой идеей. Но когда страсть превращается в одержимость, а месть — в неконтролируемую ревность, Ария понимает: выйти из этой игры живой будет непросто...

