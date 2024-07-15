

Жизнь обычной семьи может оказаться интересней и запутанней книжных детективов. Семейные тайны и многолетние обиды, страстные романы и удивительная самоотверженность… Как найти выход из головокружительных головоломок? Кто поможет женщинам, попавшим в сложную ситуацию? Ведь иногда их истории настолько драматичны, что могут показаться невероятными. Со всеми тайнами и загадками будет разбираться детектив Александр Истомин, на счету которого множество раскрытых преступлений. Он поможет женщинам ничего не бояться.

