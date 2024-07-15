Женский детектив. Сезон 1. Серия 11
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Женский детектив
1-й сезон
11-я серия

Женский детектив (сериал, 2014) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

8.02014, Женский детектив. Сезон 1. Серия 11
Документальный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале


Жизнь обычной семьи может оказаться интересней и запутанней книжных детективов. Семейные тайны и многолетние обиды, страстные романы и удивительная самоотверженность… Как найти выход из головокружительных головоломок? Кто поможет женщинам, попавшим в сложную ситуацию? Ведь иногда их истории настолько драматичны, что могут показаться невероятными. Со всеми тайнами и загадками будет разбираться детектив Александр Истомин, на счету которого множество раскрытых преступлений. Он поможет женщинам ничего не бояться.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
23 мин / 00:23

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