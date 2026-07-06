2017, Жена полицейского. Сезон 1. Серия 4
Драма, Детектив18+
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Жена полицейского (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+53 мин
Жена полицейского
Сезон 1 Серия 1
- 18+48 мин
Жена полицейского
Сезон 1 Серия 2
- 18+49 мин
Жена полицейского
Сезон 1 Серия 3
- 18+52 мин
Жена полицейского
Сезон 1 Серия 4
- 18+47 мин
Жена полицейского
Сезон 1 Серия 5
- 18+48 мин
Жена полицейского
Сезон 1 Серия 6
- 18+46 мин
Жена полицейского
Сезон 1 Серия 7
- 18+46 мин
Жена полицейского
Сезон 1 Серия 8
- 18+53 мин
Жена полицейского
Сезон 1 Серия 9
- 18+53 мин
Жена полицейского
Сезон 1 Серия 10
- 18+52 мин
Жена полицейского
Сезон 1 Серия 11
- 18+53 мин
Жена полицейского
Сезон 1 Серия 12
- 18+52 мин
Жена полицейского
Сезон 1 Серия 13
- 18+51 мин
Жена полицейского
Сезон 1 Серия 14
- 18+53 мин
Жена полицейского
Сезон 1 Серия 15
- 18+52 мин
Жена полицейского
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Лера Валецкая – счастливая домохозяйка, полностью посвятившая себя детям и любимому супругу Виктору, майору полиции. Но что, если ей предстоит узнать, что её супруг вовсе не тот, за кого себя выдаёт? Незаконные дела и двойная жизнь - увидеть истинное лицо любимого человека Лере помогает молодой оперативник Глеб Смыслов. Многолетний брак рушится в одночасье. Теперь им предстоит решить, готовы ли они остаться семьёй и смогут ли вместе противостоять бандитской группировке — друзьям из прошлой жизни Виктора.
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