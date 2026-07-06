Лера Валецкая – счастливая домохозяйка, полностью посвятившая себя детям и любимому супругу Виктору, майору полиции. Но что, если ей предстоит узнать, что её супруг вовсе не тот, за кого себя выдаёт? Незаконные дела и двойная жизнь - увидеть истинное лицо любимого человека Лере помогает молодой оперативник Глеб Смыслов. Многолетний брак рушится в одночасье. Теперь им предстоит решить, готовы ли они остаться семьёй и смогут ли вместе противостоять бандитской группировке — друзьям из прошлой жизни Виктора.

