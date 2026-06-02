WinkСериалыЗемля-снежок1-й сезон10-я серия
8.72026, Snowball Earth
Аниме, Фантастика18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Земля-снежок (сериал, 2026) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+23 мин
Земля-снежок
Сезон 1 Серия 1
- 18+23 мин
Земля-снежок
Сезон 1 Серия 2
- 18+23 мин
Земля-снежок
Сезон 1 Серия 3
- 18+23 мин
Земля-снежок
Сезон 1 Серия 4
- 18+23 мин
Земля-снежок
Сезон 1 Серия 5
- 18+23 мин
Земля-снежок
Сезон 1 Серия 6
- 18+23 мин
Земля-снежок
Сезон 1 Серия 7
- 18+23 мин
Земля-снежок
Сезон 1 Серия 8
- 18+23 мин
Земля-снежок
Сезон 1 Серия 9
- 18+23 мин
Земля-снежок
Сезон 1 Серия 10
- 18+23 мин
Земля-снежок
Сезон 1 Серия 11
- 18+23 мин
Земля-снежок
Сезон 1 Серия 12
- 18+22 мин
Земля-снежок
Сезон 1 Серия 13
О сериале
На Землю нападают пришельцы из космоса. Простой школьник Тэцуо, ставший пилотом, и его робот Юкио сражаются с непрошеными гостями, но в решающей битве земляне начинают проигрывать. Тогда механический гигант жертвует собой ради спасения хозяина, а парень погружается на восемь лет в сон, дрейфуя в криокапсуле. После пробуждения Тэцуо ждёт шокирующее открытие: теперь Земля полностью покрыта снегом и напоминает ледяную пустошь.
СтранаЯпония
ЖанрФантастика, Приключения, Аниме
КачествоFull HD
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb