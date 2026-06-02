Земля-снежок. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Земля-снежок
1-й сезон
10-я серия
8.72026, Snowball Earth
Аниме, Фантастика18+
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Земля-снежок (сериал, 2026) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

На Землю нападают пришельцы из космоса. Простой школьник Тэцуо, ставший пилотом, и его робот Юкио сражаются с непрошеными гостями, но в решающей битве земляне начинают проигрывать. Тогда механический гигант жертвует собой ради спасения хозяина, а парень погружается на восемь лет в сон, дрейфуя в криокапсуле. После пробуждения Тэцуо ждёт шокирующее открытие: теперь Земля полностью покрыта снегом и напоминает ледяную пустошь.

Страна
Япония
Жанр
Фантастика, Приключения, Аниме
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb