На Землю нападают пришельцы из космоса. Простой школьник Тэцуо, ставший пилотом, и его робот Юкио сражаются с непрошеными гостями, но в решающей битве земляне начинают проигрывать. Тогда механический гигант жертвует собой ради спасения хозяина, а парень погружается на восемь лет в сон, дрейфуя в криокапсуле. После пробуждения Тэцуо ждёт шокирующее открытие: теперь Земля полностью покрыта снегом и напоминает ледяную пустошь.

